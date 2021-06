Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Trento in zona bianca da lunedì 14 giugno. La mappa dei colori dell’Italia sta dunque per cambiare ancora con regole e misure contro il covid più leggere per metà degli italiani. Lo fa sapere il ministro della Salute Roberto Speranza. "Finita questa conferenza stampa tornerò al ministero della Salute e firmerò una nuova ordinanza, come ogni venerdì. E' un'ordinanza che ritengo importante perché porta in zona bianca una parte molto larga del nostro Paese, circa il 50% dei nostri concittadini".

AstraZeneca, la decisione Cts: dosi solo agli over 60, chi ha meno di 60 anni farà la seconda dose con Pfizer o Moderna

"Questa ordinanza prevedrà la zona bianca per le Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e per la Provincia autonoma di Trento. E' un segnale importante e incoraggiante che segnala come siamo sulla strada giusta, pur continuando io ad avere parole di prudenza", ha spiegato il ministro della Salute la conferenza stampa di oggi che fornirà sia un aggiornamento sulla campagna vaccinale che sull'andamento epidemiologico Covid-19.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 11 Giugno 2021, 19:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA