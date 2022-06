Zara, l’ascensore si blocca e sfondano il vetro a martellate: tre denunciati

Panico nel negozio Zara a Bari. Restano bloccate in ascensore alcune persone, tra cui un bambino: per liberarli, tre uomini hanno rotto il vetro con il martello che era all'interno riuscendo a liberarsi e uscire illesi. Una volta usciti, hanno litigato con la polizia e sono stati denunciati.

È quanto successo ieri sera nel negozio di Zara in via Sparano, la strada principale dello shopping della città, poco dopo le 20.00, mentre il locale era affollato di clienti.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia, alcune persone, tra cui un minore, sono rimaste bloccati in ascensore per un malfunzionamento e tre uomini, che erano all'esterno, senza aspettare i tecnici, sono intervenuti. Una volta fuori, avrebbero tentato di fuggire, discutendo animatamente con gli addetti alla sicurezza del negozio e poi anche con i poliziotti intervenuti.

Una volta bloccati e condotti in questura per essere identificati, sono stati denunciati per danneggiamento, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Come riporta la Gazzetta del Mezzogiorno, sull'episodio è intervenuto anche Vincenzo Gesualdo, presidente dell’Ordine delle psicologhe e degli psicologi della Regione Puglia: «L’aggressione e la violenza hanno come comune denominatore il tentativo di sedare le proprie paure annientando la vittima, individuata sia per caratteristiche di fragilità sia esclusivamente per il gusto di ledere l’altro senza alcun motivo». Il riferimento è a «due casi di violenza e molestie registrati in pochi giorni che denotano come il limite sia stato ormai superato e che un intervento da parte di istituzioni, politica, famiglia e scuola non può essere procrastinato».

