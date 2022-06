Lascia il cane in macchina sotto il sole per andare in piscina: morto per l'alta temperatura

Ha lasciato il cane in auto sotto il sole cocente per andare in piscina. E' così che un Rhodesian Ridgeback è morto, a causa dell'alta temperatura raggiunta nel veicolo: 50 gradi. E' quanto successo ieri, alle 18.00, vicino alle piscine cittadine Santini a Verona dove, alcuni passanti, vedendo il cane nell'auto hanno subito avvertito gli agenti della polizia municipale: «C'è un cane chiuso in auto».

I vigili, vedendo l’animale agonizzante, hanno rotto il finestrino con un estintore ed estratto il cane spruzzandogli acqua sul muso per cercare di abbassargli la temperatura corporea, ma ormai era troppo tardi. Pochi istanti dopo, il cane è morto tra le braccia di un agente.

Per allertare la proprietaria, nel frattempo, con l’altoparlante interno alla piscina era stato segnalato il numero di targa dell’auto con l’avviso ai proprietari di recarsi all’ingresso. Poco dopo è spuntata una donna di 30 anni che, rendendosi conto di quello che aveva commesso, è scoppiata in lacrime, risciando di essere picchiata anche da altri avventori che nel frattempo si erano radunati attorno all'animale.

La proprietaria verrà denunciata per maltrattamento di animale, e conseguente morte.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Giugno 2022, 19:54

