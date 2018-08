Laha fatto due morti a Ferrara contagiandoli con la. Due persone sono morte il 9 agosto a Ferrara per forme neuro invasive particolarmente gravi di malattia da virus, trasmesso dalla'Culex' molto diffusa nella zona.Si tratta di due residenti a Ferrara, di 69 e 86 anni, affetti da patologie cardio-vascolari, ricoverati rispettivamente il 30 al 31 luglio all'ospedale Sant'Anna. Un altro decesso, ricorda l'Ausl, era avvenuto negli ultimi giorni di luglio: un paziente residente a Cento, sempre nel Ferrarese. In circa un caso su mille, precisa l'Ausl, la malattia può essere particolarmente grave per l'insorgenza di manifestazioni neuro invasive, specie in soggetti anziani o debilitati da altre patologie croniche.Nell'essere umano l'infezione può essere asintomatica, in oltre l'80% dei casi, o presentarsi come sindrome febbrile (cefalea, dolori muscolari e possibile eruzione cutanea). In provincia di Ferrara i casi di malattia neuro invasiva sono finora sei (tre tuttora ricoverati). Dal 15 giugno è attivo il sistema regionale di sorveglianza.