Willy, il dolore della mamma: «Gli hanno fatto tanto male, potevo salvarlo ma non ci sono riuscita»

. Sono parole colme di dolore quelle pronunciate dalla mamma di, il giovane assassinato a. La signora Lucia non si dà pace per la violenza inflitta al figlio: «Me lo hanno portato via in un modo orribile - ha detto a Repubblica - Gli hanno fatto male, tanto male. Picchiato in maniera selvaggia. Avrà sofferto, chissà quanto. E lui che non poteva fare niente, a terra, indifeso. È vero Willy? Hai sofferto? Massacrato senza pietà, povero figlio mio».«Lui aveva tanto da vivere, ma non c'è più - ha aggiunto - Non ci sarà più. Lui è felice, sono certa che ci sta guardando dall'alto». Nel raccontare il suo Willy ricorda che «era anche tanto generoso, pensava sempre agli altri».«Potevo salvarlo, ma non ci sono riuscita - spiega la donna - Se fossi stata presente, se Dio mi avesse dato qualche segnale, lo avrei difeso da quel pestaggio. Mi sarei fatta uccidere e invece non c'ero, non ho salvato il mio bambino. Lui era un fuscello. Cosa poteva fare contro quel gruppo che lo picchiava con furia, a sangue, fino a ridurlo così? Lo hanno picchiato per picchiarlo più forte che potevano. Non cerchiamo vendetta, vogliamo solo giustizia».