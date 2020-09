Centinaia di persone in maglia bianca, i genitori arrivati: sull'auto la foto del ragazzo ucciso

Sono già, in provincia di Frosinone, dove tra circa un'ora inizieranno i, il giovane assassinato a Colleferro . Anche i parenti del ragazzo sono arrivati, in lacrime: sull'auto una fotografia del figlio ucciso., come la maggior parte dei partecipanti: è stata una richiesta della famiglia del giovane, comeaveva riferito il sindaco di Paliano. Nel campo sportivo, in attesa dell'inizio della cerimonia, moltissimi ragazzi sulle sedie in plastica disposte sul manto erboso con maglie bianche e la scritta 'Ciao Willy'. Alle esequie sono attesi, tra gli altri, il presidente del Consiglioe il governatore del Lazio