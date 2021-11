Viviana Parisi, il marito ai funerali: «Scoprirò la verità su lei e Gioele, non mi fermerò mai»

Oggi verranno celebrati i funerali di Viviana e Gioele e torna a parlare Daniele Mondello, marito della deejay morta e papà del bimbo di 4 anni. Viviana Parisi, 41 anni, e Gioele sono stati ritrovati senza vita nell'agosto del 2020 nelle campagne di Caronia (Messina). «Siamo qui per dare una degna sepoltura a Viviana e a Gioele come volevamo da tempo. Non mi fermerò mai e andrò avanti, questo è sicuro al 100 per cento. Ne sono certo», ha detto Daniele Mondello arrivando al duomo di Messina.

Nei giorni scorsi il Gip di Patti ha chiuso l'inchiesta archiviando il caso. «Non ho mai visto un caso chiuso così con otto ipotesi in tutta la mia vita. Senza impronte e senza niente - dice- L'ho detto e lo faccio: non mi fermerò mai. Ormai ho perso tutto e quindi non mi interessa niente, vado avanti fino alla fine». E aggiunge: «Lo dico anche al Procuratore Cavallo che continuerò fino alla mia morte. Mi hanno tolto tutto. Farò di tutto per scoprire la verità, l'unica cosa positiva è e posso dare finalmente una degna sepoltura ai miei cari».

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Novembre 2021, 15:34

