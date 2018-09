West Nile, ancora una vittima: morto un uomo, appello del sindaco. Non aveva patologie pregresse

Primo morto di West Nile in Friuli: un uomo di 88 anni è deceduto questa mattina all'ospedale di Latisana. Non aveva patologie pregresse. Si era sentito male con sintomi simili a quelli influenzali il 3 settembre e per questo era stato portato in ospedale dove è stato trattenuto. L'uomo abitava in via Marconi, nei pressi del centro. Per avere certezza che si tratti effettivamente del virus bisognerà attendere l'esito delle analisi già disposte dai sanitari. Migliorano invece, le condizioni della donna di 55 anni, residente in un'altra zona del comune, che era stata ricoverata nei giorni scorsi sempre per un caso di Febbre del Nilo.



Il sindaco Daniele Galizio ha disposto per domani un intervento di disinfestazione nella zona di residenza dell'anziano. Galizio si appella alla Regione e all'Azienda sanitaria:

«Ditemi quali sono gli ulteriori interventi che possiamo fare per arginare il problema».