Febbre del Nilo, due nuovi casi al Nord: si allarga il fronte dei contagi

Torna dalle vacanze al mare e muore: un'altra vittima della Febbre del Nilo

Ancora casi di contagi per la, si allarga il fronte dei contagi. «Durante il week end nel pordenonese sono state registrate due nuove diagnosi di positività al, relative a due donne residenti in provincia». Lo afferma Paola Toscani, responsabile della Struttura complessa Prestazioni Sanitarie dell'Azienda per l'assistenza sanitaria 5 «Friuli Occidentale».«Le pazienti - spiega Toscani - presentano una sintomatologia non severa e sono state comunque ricoverate nel reparto di Medicina dell'Ospedale di. Un'altra paziente, si trova ricoverata dai giorni scorsi, nell'Ospedale di San Vito al Tagliamento, mentre il paziente accolto nel reparto di Neurologia di Pordenone, sta progressivamente migliorando».Gli altri pazienti - riferisce l'Azienda - che nei giorni scorsi erano stati ricoverati nelle strutture sanitarie pordenonesi, hanno fatto ritorno a casa.