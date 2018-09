Martedì 4 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I sospetti sono stati onfermati dalle analisi di secondo livello: la donna morta domenica aera stata colpita dalla. L'anziana era ricoverata per sospetta meningite con febbre altissima già dallo scorso 26 agosto, ma il primo esame per rilevare il virus aveva dato esito negativo. Tuttavia le condizioni di salute della paziente hanno spinto i medici a effettuare un test di secondo livello, che ha accertato la presenza dell'agente infettivo veicolato dalle zanzare.L'Ulss 5 Polesana precisa però che la signora era affetta di base da gravissime patologie cronico-degenerative, che hanno portato alla compromissione del sistema immunitario. Si tratta del terzo caso di morte per febbre del Nilo nella stessa zona, una donna di 58 anni di Trecenta e una di 91 ad Adria.