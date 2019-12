Appena scarcerato, marocchino tenta di violentare una ragazza in un vicolo: arrestato

Sabato 28 Dicembre 2019, 12:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appena scarcerato, assale una ragazza in un vicolo del centro die tenta di violentarla: arrestato undi 33 anni.L'aggressore era da poco uscito daldi Firenze per un'accusa di, ma è subito tornato in manette. Erano circa le 3,30 quando la ragazza, una studentessa universitaria fuori sede tornata in città per le festività, si è sentita violentemente afferrare le spalle, mentre l'uomo pronunciava inviti sessuali e volgari. Le urla della ragazza hanno richiamato l'attenzione dei passanti, che hanno immediatamente chiamato la Polizia. L'uomo è stato rintracciato, e arrestato, poco lontano dalla zona dell'con l'accusa di