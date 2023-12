Beve una birra e si sente male durante l'appuntamento, lui la porta in hotel e la violenta per ore: arrestato 21enne

di Redazione web

Un uomo di Orta di Atella (Caserta) è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata a seguito di una ricostruzione agghiacciante di un episodio avvenuto in un albergo di Giugliano, in provincia di Napoli. Il provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stato emesso dal gip del Tribunale di Napoli Nord e eseguito dai carabinieri della località del Casertano.

Il malore e la violenza

Le indagini sono scaturite dalla denuncia della vittima, una giovane donna che aveva conosciuto l'uomo in un supermercato della provincia di Caserta. Dopo ripetute insistenze, la donna aveva accettato di uscire con lui. Tuttavia, durante un incontro successivo in un locale il 13 novembre scorso, la ragazza si era sentita male dopo aver bevuto una birra.

Incastrato dalle telecamere

La vittima ha spiegato alle autorità di non essere stata in grado di opporsi, essendo in condizioni precarie a causa del malore che aveva accusato. Per le indagini, i carabinieri hanno utilizzato anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza, i quali hanno confermato elementi chiave del racconto della donna. Gli accertamenti hanno portato all'emissione del provvedimento cautelare, eseguito il 20 dicembre.

