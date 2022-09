Vinse 368mila euro a 'I soliti ignoti': premio bloccato. «Ha un procedimento penale in corso»

Qualche mese fa Dario Di Mario, di Terracina, si portò a casa 368mila euro alla trasmissione condotta da Amadeus I Soliti Ignoti, su Rai1. Ma di quel denaro, non c'è ancora nessuna traccia: il motivo è davvero inaspettato. Come spiega il quotidiano Il Messaggero infatti, la vincita record sarebbe stata congelata per un procedimento penale in corso che il concorrente non aveva dichiarato.

Il problema è nato dopo che un cittadino ha segnalato la violazione delle condizioni di partecipazione al gioco: Di Mario è imputato davanti alle autorità di Latina su denuncia proprio di quest'uomo, tale Giovanni Stefanelli. A quel punto è arrivata una segnalazione alla Procura di Roma: oggi, dopo due anni, il pm ha chiesto l'archiviazione, ma il denunciante si è opposto. Si attende ora la decisione del gip, e solo dopo - forse - il concorrente potrà godersi quei soldi. Più che mai sudati, e non solo nello studio tv.

