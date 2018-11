Udine, anziana veglia il cadavere del figlio morto per una settimana: «Credeva stesse dormendo»​

Mercoledì 7 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Nel gennaio del 2017, una pessima uscita sui social lo mise al centro di furenti polemiche. Ora, però,di, dovrà anche affrontare un processo che lo vedrà imputato con l'accusa di, dopo aver pubblicato sui social una foto in cuiè infatti statodal gip di Monza, dopo aver pubblicato quella foto come immagine del profilo del proprio account Facebook . Alcuni amici avevano commentato chiedendo, ironicamente, se fosse la nuova divisa di servizio dei vigili urbani, ed il comandante aveva risposto così: «Basterebbe una compagnia di questi per sistemare alcune cose. Adesso la propongo al sindaco».Il post, diventato virale, scatenò diverse, in primis quelle dell'Anpi locale, che aveva presentato un esposto in Procura. Il comandante si era scusato e aveva chiarito di non essere nazista, ma di aver indossato quella divisa perché solito partecipare a: «Ho postato ingenuamente quell'immagine, senza pensare alle possibili conseguenze. Spesso pubblico queste foto di rievocazioni storiche a cui partecipo con altri appassionati».Il legale di Giorgio Piacentini, l'avvocato Carloalberto Pirro, all'Ansa ha spiegato: «Il mio assistito ha scelto il dibattimento per dimostrare la sua assoluta distanza da qualsivoglia tipologia di fascismo e antifascismo. Abbiamo avviato una copiosa indagine difensiva che, attraverso varie testimonianze, dimosterà come quella frase, riferita a un contesto lavorativo difficile, sia stata strumentalizzata». La prima udienza del processo è stata fissata al prossimo 7 febbraio.