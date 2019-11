Mercoledì 6 Novembre 2019, 10:10

La telefonata più difficile della sua vita. È stato il comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Bergamo,, a chiamare la moglie di, uno dei tre pompieri morti nella cascina di Quargnento, in provincia di Alessandria. Gastaldo aveva 47 anni, residente a Gavi, ed è stato l'ultimo e essere estratto dalle macerie. La terza vittima dopo Antonino Candido e Marco Triches.», dice Turturici dopo la telefonata. Il comandante si trovava lì per caso, stava passando qualche giorno con la sua famiglia che vive ad Alessandria. Nella notte la chiamata d'emergenza, la corsa sul luogo della tragedia. Le due esplosioni, gli attimi di panico. Le prime due vittime e poi la flebile speranza di salvare Gastaldo. Poi l'ufficilità della terza morte.A quel punto Turturici, quando ormai era giunta la mattina, ha chiamato la moglie per dirle che il suo Matteo non sarebbe più tornato a casa. Forse l'atto più difficile della vita di un vigile del fuoco, sempre a contatto col pericolo delle fiamme e con le insidie di un lavoro che è una missione. Ma quella di ieri mattina per lui è stata senz'altro la telefonata più difficile della sua vita.