Martedì 5 Novembre 2019, 09:39

, in provincia di Alessandria . I tre pompieri , tutti appartenti al comando di Alessandria, erano intervenuti nella notte in seguito all'esplosione di una cascina disabitata e sono rimasti uccisi dal crollo dell'edifico. I Carabinieri al momento seguono la pista dolosa, in quanto sarebbero stati ritrovati degli inneschi sulla scena del dramma.Una vera e propria tragedia ha scosso il corpo dei Vigili del Fuoco, che ora piangono le tre vittime. Si tratta di, da tutti conosciuto come, il più giovane: 32 anni, di Albenga (Savona)., 47 anni rsidente a Gavi, l'ultimo e essere estratto dalle macerie della cascina nell'alessandrino., 36 anni, papà di un bambino di pochi anni e anche lui originario di Albenga.«La morte di tre Vigili del fuoco a Quargnento addolora tutta l'Italia. Il mio commosso pensiero alle vittime e un abbraccio alle famiglie e ai feriti. Solidarietà e pieno sostegno a emergenza Vvf,per garantire la nostra incolumità». Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte salutando i tre pompieri di Alessanria.