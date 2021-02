Messaggi e video hard con gli studenti minorenni: sospeso un professore di religione

Scambiava messaggi e video hard con alcuni dei suoi studenti, quasi tutti minorenni. Protagonista della vicenda un professore di religione di una scuola media superiore di Piacenza, che secondo quanto riporta il quotidiano Libertà è stato sospeso dall'insegnamento: sulla vicenda sta indagando la Procura della Repubblica.

Sul docente, un giovane prof di religione, gravano accuse molto gravi: ora è stato sospeso dalle lezioni da circa una settimana. Entro la fine di febbraio ne è in programma l'audizione, da parte dell'amministrazione scolastica, la stessa che ne ha decretato qualche giorno fa lo stop dalle attività didattiche in via cautelare.

