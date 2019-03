Vicesindaco rinuncia allo stipendio per costruire un canile

Un gesto non comune: ha deciso dialla suada vice sindaco. È successo a, dovedesitinerà i quasi tremila euro che gli spettavano al progetto di realizzazione di una casa rifugio per amici a 4 zampe, in cui troveranno cure e assistenza prima di essere adottati.LEGGI ANCHE La madre sviene completamente ubriaca, i carabinieri giocano col figlioletto di 4 anni per distrarlo Il Vice-Sindaco del Comune di San Michele di Serino Andrea Centrella ha ufficializzato la propria rinuncia all' indennità di carica per contribuire alla realizzazione di un rifugio per i tanti cani randagi del paese. Nominato a fine settembre, resterà in carica fino a maggio. Si tratta quindi di otto mensilità.