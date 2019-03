Contro il dilagare dei noccioleti la regista Alice Rohrwacher guida la battaglia ambientalista

Piantare un albero è un gesto che riconcilia l'uomo con la natura, lo sarà sempre. E allora perché nella Tuscia, tra alto Lazio, Umbria e Toscana, sta crescendo un forte movimento ambientalista contro il dilagare degli impianti di noccioli? A guidarlo è la regista Alice Rohrwacher, che insieme alla sorella attrice Alba, è fortemente legata al territorio in cui è cresciuta, nella zona tra Montefiascone, Bolsena e Bagnoregio, che è stata anche il set del suo ultimo pluripremiato film Lazzaro felice. E sabato 16 marzo alle ore 10 sarà proprio la regista a introdurre il convegno "I noccioli del problema - Gli impatti delle monoculture intensive tra Alfina, Orvietano e Tuscia " che si terrà al Palazzo dei Sette. Nell'incontro si parlerà proprio dell'impatto ambientale che avrà il previsto sviluppo della monocoltura del nocciolo fortemente voluto dalla Ferrero e avallato dalle autorità locali. La coltura estensiva del nocciolo infatti richiede grandissimi consumi di acqua e comporta l'uso di concimazioni e interventi antiparassitari che, come dimostra l'esperienza della zona dei Monti Cimini, hanno praticamente ucciso il lago di Vico.

In un momento in cui, politici e governanti locali, giustamente indicano l'esempio della giovane Greta Thunberg che lotta contro i mutamenti climatici, poi quando si tratta di fare scelte locali che incidono sul futuro del clima, dicono gli ambientalisti, si cede invece ad interessi che vanno in direzioni opposte. Insomma ci si richiama a quella lotta e poi invece si dà il via libera a un uso del suolo che sconvolge l'ambiente e il paesaggio con centinaia di ettari di campagna pregiata che diventano monocultura, o che vengono destinati ad attività con impatto devastante come quello delle cave.

SABATO 16 MARZO a Orvieto dalle ore 9.30 Ore 9.30 Convegno presso Sala del Governatore Ore 13.30 Buffet presso il Chiostro del Palazzo dei Sette Ore 14.30 Mercato dei produttori e della associazioni in Piazza del Popolo. Ore 18.30 Concerto della Banda del Comitato, Katirre e la compagnia della Panatella, la Tresca al Chiostro Programma completo nella locandina.

