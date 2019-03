La madre sviene completamente ubriaca, i carabinieri giocano col figlioletto di 4 anni per distrarlo

Ultimo aggiornamento: 14:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Hanno soccorso una, distraendo il figlioletto e facendolo giocare: gli eroi per una notte sonoe il fatto è avvenuto qualche notte fa a Genova, quartiere Marassi. Lo racconta il quotidiano Il Secolo XIX: attorno alle 3 del mattino, la donna, in preda ai fumi dell’alcol e insieme al bimbo di 4 anni, è entrata in un supermercato aperto h24 e si è accasciata perdendo i sensi.Alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri, a cui è stata subito spiegata la delicatezza dell’intervento: si doveva infatti fare di tutto affinché il figlioletto della donna. Con il benestare del supermercato stesso, i militari hanno preso alcune, hanno allontanato il bimbo e hanno giocato con lui, mentre sua mamma veniva soccorsa dai medici e portata al Pronto soccorso.Il bimbo per fortuna non si è accorto di nulla, ha passato del tempo a ridere e scherzare con i carabinieri, e la madre - di cui è stato accertato che fosse ubriaca - è stata soccorsa e portata all’ospedale San Martino. Una bella storia di sensibilità da parte delle forze dell’ordine, che sono riuscite a far sì che il bambino non restasse scioccato dall'accaduto.