Papà picchia la mamma in casa, bimba si nasconde in bagno e chiama i carabinieri

Ultimo aggiornamento: 14:19

Hain casa, sotto gli occhi della. La bimba, però, è riuscita coraggiosamente a rifugiarsi in bagno per chiamare ie chiedere l'intervento per soccorrere la mamma. Si è conclusa con l'arresto di un, già noto alle forze dell'ordine, una notte di terrore per una donna e sua figlia.È accaduto la notte scorsa in un'abitazione di. I carabinieri, allertati dalla figlia minorenne della coppia, hanno arrestato in flagrante l'uomo, evitando che la situazione peggiorasse ulteriormente. La donna è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale, per le lesioni riportate, giudicate guaribili in 40 giorni.Per il 41enne, già noto alle forze dell'ordine per violenza domestica, è scattato l'arresto immediato per le accuse di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. È stato trasferito nel carcere ascolano di Marino del Tronto a disposizione dell'autorità giudiziaria.