VICENZA - Pranzo di Pasqua senza lieto fine per otto persone che si sono ritrovate in ospedale: mal di stomaco, vomito e diarrea. I medici hanno sentenziato: intossicazione. E cosa avrebbe causato il malanno? Sotto accusa - come riporta Il Giornale di Vicenza - ci sarebbe una salsa con uova e cipolle rosse preparata dalla badante ucraina di una anziana familiare, servita per condire la carne. Ultimo aggiornamento: 21:48 © RIPRODUZIONE RISERVATA