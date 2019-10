Auto sfonda la balaustra e rischia di precipitare: coppia miracolata

VICENZA - Momenti di paura, per una coppia di coniugi, nel primo pomeriggio di oggi nella zona ovest di Vicenza, tra il quartiere dei Ferrovieri e la zona industriale. Poco prima delle 15 i vigili del fuoco sono intervenuti in viale Sant'Agostino per mettere in sicurezza un'auto sul terrazzo di un fabbricato, che durante una manovra da parte della conducente, una donna residente in città, ha divelto il parapetto, rischiando di precipitare dal terzo piano.



I pompieri hanno rimosso la Toyota Yaris e la balaustra danneggiata di cui alcuni pezzi sono stati recuperati sul marciapiedi: per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta. La conducente che era ha bordo dell'auto con il marito, ha dichiarato un malfunzionamento dell'auto. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora. Mercoled√¨ 16 Ottobre 2019, 20:37

