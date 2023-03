Sul bus non si può pagare il biglietto con il Bancomat, l'ira del passeggero: «Ho dovuto fare 8 chilometri a piedi»

A Verona non è possibile acquistare il biglietto del bus con il pos e la disavventura di un commerciante di 30 anni scatena la polemica. L'uomo ha dovuto farsi a piedi ben 8 chilometri di strada perché non ha potuto salire sull'autobus. Nemmeno chiedendo il favore all'autista di fermarsi un attimo al bancomat per consentirgli di prelevare e pagare il biglietto. Era in emergenza, non aveva contanti, ma purtroppo per lui l'autobus ha potuto solo guardarlo mentre si allontanava.

Leggi anche > Camilla è cieca e verrà sfrattata: la padrona di casa non vuole il cane guida. «Mi sento tradita e discriminata»

Lo sfogo

L'episodio, raccontato da L'Arena, è avvenuto lo scorso sabato 18 marzo. L'uomo, residente a Villafranca, una volta smaltita la rabbia per quella lunga marcia che poteva essere evitata, ha deciso di contattare l’Azienda trasporti Verona e di rendere pubblico quanto gli è accaduto, chiedendo di velocizzare l’aggiornamento dei sistemi di pagamento presenti sui mezzi pubblici. «Non è nemmeno pensabile che nel 2023 non sia possibile comprare con il Pos i biglietti sui bus», tuona il giovane commerciante sfortunato.

Il racconto

«Sabato pomeriggio sono andato a San Giovanni Lupatoto in auto dal barbiere, ma, una volta uscito dal negozio, ho scoperto che la batteria della macchina era completamente scarica, così a quel punto ho dovuto cercare delle alternative. Per raggiungere dei parenti che avrebbero potuto riportarmi a casa, ho deciso di prendere l’autobus che partiva da piazza Umberto I alle 16,57, il numero 138, con direzione Zevio», spiega. Ma essendo sabato pomeriggio non ha trovato negozi aperti per acquistare il biglietto, ma non si è preoccupato più di tanto, pensando di poterlo acquistare a bordo con il Pos. Una sicurezza che si è presto scontrata con la realtà. «Appena salito sono andato dal conducente spiegandogli la mia situazione, ma mi ha detto che su quel mezzo non c’era il Pos e che, quindi, io non potevo acquistare il biglietto». Una mancanza che gli è costata ben 8 chilometri di camminata e che lo ha lasciato allibito.

La risposta

Atv, in una nota, ha risposto al cliente insoddisfatto. E, dopo aver evidenziato che «nel momento in cui si utilizzano i mezzi pubblici per la prima volta o in modo occasionale è sempre opportuno informarsi preventivamente sulle modalità di utilizzo del servizio e di acquisto dei biglietti», ha spiegato: «All’utente, pur essendo sprovvisto di contante, sarebbe bastato scaricare sullo smartphone l’App Ticket bus Verona, come indicato sui pannelli informativi presenti in tutte le fermate, e in pochi secondi avrebbe potuto acquistare il biglietto online».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Marzo 2023, 12:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA