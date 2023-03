Travolta sulle strisce pedonali mentre andava a scuola: bambina di 11 anni grave in ospedale

Drammatico incidente ad Ancona. Una ragazzina di 11 anni è stata travolta da un'auto sulle strisce pedonali, mentre andava a scuola. Un terribile impatto a cui ha assistito anche la nonna della giovane studentessa, rimasta sgomenta per quanto accaduto. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi che hanno trasportato d'urgenza la giovane in ospedale.

La dinamica

Sulla dinamica dell'accaduto sono ora al lavoro le forze dell'ordine che sono intervenute sul posto subito dopo, l'allarme lanciato dai passanti. Ad allertare gli agenti della polizia locale, infatti, sono stati alcuni testimoni che hanno poi fornito la loro versione. Sembra che la ragazzina di 11 anni stesse attraversando sulle strisce pedonali con la nonna, che la accompagnava a scuola, quando è sopraggiunta una Yaris bianca che ha investito la giovane. A bordo dell'auto una 40enne che non si è accorta della presenza sulle strisce della studentessa, che è stata sbalzata sull'asfalto. Sulla dinamica si sta indagando e saranno fondamentali i rilievi effettuati dalla polizia locale. Al momento non si esclude che la conducente dell'auto, che non procedeva a velocità elevata, possa essere stata infastidita dai raggi solari.

I soccorsi

Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco, l'automedica del 118 e l'ambulanza della Croce rossa italiana. Poco dopo è giunta anche una pattuglia della polizia locale per i rilievi di rito. L'11enne è stata portata al Salesi per gli accertamenti del caso: stando a quanto si apprende non verserebbe in gravi condizioni.

