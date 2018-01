Verme nella lattina di Coca Cola, ragazzina di 12 anni ricoverata in ospedale

Una ragazzina di 12 anni è ricoverata in osservazione all'ospedale 'Bonomo' di Andria dopo avere bevuto una Coca Cola da una lattina ed essersi accorta di avere in bocca un verme.

La bambina sta bene - sottolinea il responsabile del presidio ospedaliero, Stefano Porziotta - e viene tenuta in osservazione solo per precauzione

.

Stando ad un primo esame macroscopico del verme - aggiunge - non vi sono elementi che destino preoccupazioni ma invieremo il campione all'istituto zooprofilattico di Foggia per approfondimenti da parte di esperti

.

La bambina - conclude il medico - non ha avuto né vomito, né diarrea o altri sintomi che possano allarmarci, resterà per qualche ora in ospedale

.



Intanto, sul posto, sono giunti agenti del commissariato di polizia che, con l'ufficio igiene di Andria e il Sian, il Servizio di igiene degli alimenti e della nutrizione della Puglia, hanno sequestrato la lattina e stanno cercando di individuare il lotto per risalire alla provenienza.