Venezia, donna morsa da un topo a due passi da piazza San Marco. «Ha urlato di dolore, passanti nel panico»

Paura in pieno centro a Venezia, dove una donna è stata attaccata e morsa da un topo mentre andava al lavoro: la donna, di origine straniera, stava attraversando Calle Larga San Marco - una zona di boutique - tra Santa Maria del Giglio e campo San Moisè, non distante da piazza San Marco, quando il ratto è spuntato fuori e l'ha aggredita, mordendola ad un piede.

È scattato il panico: la signora ha urlato di dolore, alcuni passanti sono accorsi in suo aiuto consigliandole di andare subito al pronto soccorso per farsi controllare, per via delle gravi malattie che può trasmettere la saliva dei topi. «La persona morsa da un topo - ha chiarito l'azienda sanitaria in una nota - è passata al punto di primo intervento dell'Usl 3 Serenissima. I medici della Croce Rossa, che gestiscono il punto, l'hanno visitata, medicata e le hanno prescritto una terapia antibiotica. È stata dimessa con l'indicazione di tenere sotto controllo l'eventuale insorgenza di sintomi febbrili».

