Vaiolo delle scimmie, pessime notizie: «Non lo potremo mai sradicare, serve la vaccinazione di massa»

Vaiolo delle scimmie, la notizia che nessuno avrebbe voluto ricevere. Quanto scoperto a San Francisco, negli Stati Uniti, cambia completamente le carte in tavola e la dottoressa Denise Dewald ammette: «Non lo potremo mai sradicare».

A San Francisco, in California, tracce del virus del vaiolo delle scimmie sono state rinvenute nelle acque reflue. Si tratta, purtroppo, di una pessima notizia. Specialmente per le autorità sanitarie di tutto il mondo che speravano di poter eradicare il virus ricorrendo alla vaccinazione ad anello (cioè la somministrazione del vaccino contro il vaiolo 'umano', efficace anche contro il vaiolo delle scimmie, solo ai contatti stretti dei positivi già accertati).

A spiegare perché la vaccinazione ad anello non potrà funzionare e non si riuscirà più a eradicare il virus del vaiolo delle scimmie è Denise Dewald, medico e pediatra dell'ospedale di Cleveland, nell'Ohio. «Se il virus viene trovato nelle acque reflue, l'eradicazione non è più possibile. Le fogne brulicano di ratti e il virus diventerà inevitabilmente endemico» - spiega su Twitter la dottoressa Dewald - «Abbiamo una sola scelta: la vaccinazione di massa contro il vaiolo. Non possiamo più vaccinare ad anello contro una malattia che puoi contrarre dalle feci di topo nella tua cucina». Un esempio brutale e poco gradevole, ma efficace.

Once monkeypox is detectable in the wastewater, it’s game over for eradication; the sewers are swarming with rats. It will become endemic. We will need to resume universal vaccination against smallpox/monkeypox.



Monkeypox has been found in the wastewater in San Francisco.

— Denise Dewald, MD 🗽 (@denise_dewald) July 27, 2022