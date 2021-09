Arriva Veev, la sigaretta elettronica di Philip Morris: «Una nuova alternativa smoke free alle sigarette tradizionali»

Arriva Veev, la nuova sigaretta elettronica di Philip Morris, presentata a Milano nel corso di una conferenza stampa. Veev è il frutto di un percorso di sei anni di ricerca e sviluppo e si inserisce nella nuova filosofia dell'azienda che vuole costruire un futuro "senza fumo".

L'amministratore delegato di Philip Morris Italia Marco Hannappel, presentando la nuova sigaretta elettronica, infatti, ha sottolineato il ruolo della sua azienda nei prodotti di nuova generazione: «Siamo dei pioneri sotto questo punto di vista da quando abbiamo lanciato Iqos un sistema a tabacco riscaldato. Il nostro Paese resta all'avanguardia sia in ambito industriale che agricolo e di servizi nell'offrire ai consumatori alternative alle sigarette tradizionali. Veev è un prodotto testato in alcune città italiane e ora pronto ad essere lanciato in tutto il Paese per offrire sempre più alternative al fumo tradizionale»

La visione di un "futuro senza fumo", nata nel 2014 con la commercializzazione di Iqos, - il dispositivo che riscalda il tabacco senza bruciarlo - è stata ribadita anche in questa occasione da Stefano Volpetti - chief consumer officer di Philip Morris International - «Il nostro obiettivo come Philip Morris, a livello globale, è quello di eliminare le sigarette tradizionali al più presto possibile. Per fare ciò proponiamo ai fumatori delle alternative “smoke freè” caratterizzate da alta tecnologia, forti basi scientifiche per rappresentare una valida alternativa alle sigarette tradizionali. Nel 2025 vogliamo realizzare più del 50% delle nostre vendita a livello globale in prodotti smoke free».

Volpetti insiste su questo punto, ribadendo quanto sia importante convertire dalla sigaretta tradizionale a i prodotti smoke free quanti più fumatori, non intenzionati a smettere, possibile. «Per eliminare le sigarette tradizionali il prima possibile bisogna puntare su tre aspetti chiave: una corretta informazione, innovazione e un quadro regolatorio che aiuti una conversione massiva dei consumatori di sigarette tradizionali verso i prodotti di nuova generazione».

Philip Morris punta «ad ampliare il portafoglio dei prodotti senza combustione per rispondere alle diverse esigenze dei consumatori italiani e accelerare il declino delle sigarette». «La sigaretta elettronica è il secondo passo, dopo il sistema a tabacco riscaldato, ed è un prodotto differente perché è una sigaretta elettronica a liquido».

VEEV, LA E-CIG DI PHILIP MORRIS

Veev viene descritta da Philip Morris come "una nuova idea di sigaretta elettronica: semplice da usare, intuitiva e con un design compatto. A differenza della tecnologia tradizionale a stoppino e bobina, l’innovativo riscaldatore MESH è progettato per rimanere in contatto costante con il liquido e offrire un’esperienza uniforme dall’inizio alla fine. Il dispositivo è un sistema chiuso che utilizza VEEV pod appositamente progettati e prodotti nell’Unione Europea secondo elevati standard di qualità. Inoltre, VEEV offre agli utenti la possibilità di bloccare e sbloccare il proprio dispositivo quando lo desiderano".

Il controllo digitale e intelligente del riscaldatore MESH permette di rilevare quando i livelli di liquido sono bassi, spegnendo automaticamente il dispositivo, in modo da evitare il surriscaldamento e dunque il gusto di bruciato. VEEV offre agli utenti la possibilità di bloccare e sbloccare il proprio dispositivo quando lo desiderano.

VEEV è una sigaretta elettronica a sistema chiuso che utilizza pod appositamente progettati per prevenire manomissioni, prodotti nell’Unione Europea secondo elevati standard di qualità.

Una carica completa di VEEV richiede 30 minuti1. Un VEEV pod da 1,5 ml può durare più di due giorni, fornendo una media di 400 tiri.

VEEV sarà disponibile nelle tabaccherie e in circa 80 PUFF Store in Italia, oltre che sui canali e-commerce. Il solo dispositivo sarà disponibile anche nei negozi IQOS presenti sul territorio nazionale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 22 Settembre 2021, 13:00

