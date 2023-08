Vannacci, il cartello appeso alla libreria: «Non chiedeteci il suo libro, non lo vendiamo». Ecco il motivo

di Redazione web

Abatangelo è titolare della libreria Ubik sia a Castelfranco Veneto (Treviso) che ad Asolo (Treviso). Da venerdì all'ingresso è stato affisso un cartello in cui si informa la clientela che nel locale non è disponibile il libro «Il mondo al contrario» scritto e prodotto da Roberto Vannacci, ex comandante della Folgore.

«A chi in questi giorni me lo chiede - prosegue Abatangelo - rispondo che può rivolgersi alla biblioteca, dato che ogni editore è tenuto a conferire gratuitamente due copie alle biblioteche nazionali di Roma e Firenze, e che grazie al circuito del prestito ognuna può chiedere di ottenerlo». La libraia, che guida un sistema di 12 dipendenti, riferisce anche di aver ricevuto in passato visite di militanti di estrema destra, per lo più del «Veneto Fronte Skinhead», contrari alla sua scelta di allestire vetrine dedicate al mondo degli affetti «arcobaleno», e di aver visto lo scaffale dei biglietti augurali buttato all'aria, solo perché alcuni di essi erano destinati ai legami amorosi tra coppie omosessuali.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Agosto 2023, 20:31

