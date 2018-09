Valerio, 13 anni, scomparso da 24 ore: era uscito da casa in mountain bike

LAVARONE (Trento) - Proseguono da ieri e senza sosta le ricerche di Valerio Bertoldi, 13 anni, dopo la sua scomparsa. Era uscito da casa in bicicletta (una mountain bike bianca) e potrebbe essersi anche allontanato molto da Lavarone.



In seguito alla chiamata di martedì mattina, da parte della famiglia, la macchina dei soccorsi si è subito attivata. Il coordinatore dell’Area operativa Trentino Meridionale del Soccorso Alpino ha subito organizzato le operazioni di ricerca coinvolgendo personale di terra, unità cinofile e cani molecolari del Soccorso Alpino per setacciare le zone attorno all’abitazione del ragazzo e a tutts Lavarone. Nel corso della giornata gli uomini dell’Area operativa Trentino meridionale sono stati affiancati da altro personale proveniente dalle Aree Trentino Centrale e Orientale, per un totale di 40 persone coinvolte. Le operazioni si stanno svolgendo in collaborazione con i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza e le unità cinofile.



Il Comune di Lavarone, come i vigili del fuoco hanno lanciato un appello ai cittadini di segnalare al 112 se dovessero vedere il ragazzino. Vivendo a pochi chilometri dai confini col Vicentino (Lastebasse) potrebbe anche essere sceso lungo la Valdastico fino alla pianura, ad Arsiero, Schio o Thiene.

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:56