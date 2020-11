Valeria Marini, truffata la madre Gianna Orrù: «Persi più di 300mila euro»

La mamma di Valeria Marini vittima di una truffa. Gianna Orrù, meglio nota come "Wonder" (il soprannome datole dalla figlia), è finita nella trappola di Giuseppe Milazzo, presunto produttore cinematografico e regista. L'uomo è riuscito a convincere la signora a investire più di 335 mila euro, definendosi un broker di criptovalute e investimenti online.

La mamma di Valeria Marini non solo non ha visto fruttare l'investimento, ha anche perso tutti i soldi affidatogli. La procura di Roma ha indagato Milazzo per truffa aggravata. Secondo quanto riportato dal Messaggero, sarebbe stata la stessa showgirl a presentare nel 2018 l'uomo alla madre. Una volta entrati in confidenza aveva spiegato loro di essere un broker esperto in investimenti online, oltre che un produttore cinematografico.

Proponeva affari in grado di fruttare in poco tempo molto denaro. Bastava anticipare una grossa somma in denaro e lasciar fare a lui e al suo socio. Negli ultimi tempi i rapporti tra Valeria Marini e la madre non sono stati idilliaci. La showgirl sarda aveva detto in televisione di soffrire per un inspiegabile allontanamento della mamma.

Ultimo aggiornamento: Sabato 14 Novembre 2020, 18:28

