Valanga sul Monte Sirente, travolte cinque persone: morto un escursionista di 45 anni

di Redazione web

Cinque persone sono rimaste colpite da una valanga sul Monte Sirente nella zona del comune di Secinaro (L'Aquila) e, secondo una prima ricostruzione, un escursionista sarebbe rimasto sotto il manto nevoso. Sul posto c'è l'elicottero del 118 aquilano e le squadre del Soccorso Alpino per la ricerca del disperso. I rimanenti quattro escursionisti sono stati portati in salvo.

Morto l'escursionista 45enne

L'escursionista travolto dalla valanga sul Sirente intorno alle ore 16 è morto. La chiamata di soccorso è giunta dai compagni di gita della vittima alla centrale operativa 118 L'Aquila che ha subito inviato sul posto l'Elisoccorso. Il Tecnico del CNSAS presente a bordo, una volta verricellato sul punto ha individuato subito il travolto ma purtroppo le condizioni sono apparse da subito critiche ed il medico presente a bordo dell'elicottero, nel frattempo sbarcato sul posto, non ha potuto far altro che constatare il decesso.

Pericolo da Debole 1 a Moderato 2

Il bollettino più recente del servizio Meteomont, divulgato venerdì alle 14, ha individuato un pericolo di valanghe da 'Debole 1' a 'Moderato 2', pur considerando meno a rischio la zona del Sirente dove questo pomeriggio si è verificato un incidente che ha visto cinque persone travolte da un manto di neve, di cui una ancora dispersa. Tuttavia, come si evince dal documento relativo ai monti abruzzesi, il problema valanghivo è comunque da tenere in considerazione in virtù della presenza del vento e di neve fresca, con strati di neve che si sovrappongono con temperature molto differenti.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Gennaio 2024, 18:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA