Ragazza morta a 16 anni, ecco perché fu impossibile localizzarla: «Il telefono si è spento per il gelo»

di Redazione web

Bassa temperatura e un abbigliamento leggero: è morta per questo la ragazza di 16 anni trovata senza vita a San Candido pochi giorni fa. Dopo che ieri l'autopsia ha escluso la presenza di traumi, emerge un altro dettaglio dalla morte per assideramento della giovane, in particolare il motivo per cui è stato impossibile localizzare la sua posizione.

Il telefono spento per il gelo

Il motivo della mancata localizzazione è che il suo cellulare si era infatti spento per via del troppo freddo. All'alba la ragazza aveva lasciato il maso, nel quale soggiornava con i genitori per un periodo di vacanze, per effettuare una passeggiata. L'allarme era scattato in mattinata quando la giovane non ha fatto rientro. La salma della 16enne è stata infine trovata, poco lontano dal maso, sotto un sentiero ai piedi di un pendio non particolarmente ripido.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Gennaio 2024, 16:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA