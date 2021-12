Dose booster a 4 mesi, ora è ufficiale: da lunedì il richiamo anche per i minorenni. La circolare del Ministero

Terza dose in arrivo anche per i ragazzi minorenni, a partire dal 27 dicembre. La terza dose o dose booster sarà estesa ai giovani tra i 16-17 anni e gli adolescenti fragili tra i 12-15 anni: è quanto prevede la circolare del ministero della Salute. Aifa - secondo quanto si apprende - si pronuncerà su tutti gli adolescenti tra 12-15 anni entro il mese di gennaio. Per chi ha 16-17 anni e per i soggetti della fascia 12-15 (con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti) saranno previste le stesse tempistiche di quelle previste per gli over 18 per la dose booster.

Covid, le regole di Natale: disco chiuse fino al 31 gennaio, Green pass ridotto a sei mesi, terza dose dopo quattro

Terza dose per tutti a 4 mesi dalla seconda

Ora è ufficiale: il richiamo della dose booster si farà a 4 mesi. La circolare del ministero della Salute, infatti, sancisce il passaggio dei tempi di intervallo dagli attuali 5 a 4 mesi. La data di 'start' sarà decisa dal Commissario Figliuolo. «Sulla base delle esigenze organizzative della campagna vaccinale - si legge nella circolare - inidicherà la data di effettiva attuazione del nuovo intervallo temporale previsto».

La circolare del Ministero

La circolare del ministero della Salute è firmata dal direttore generale Prevenzione Gianni Rezza e riguarda l'ulteriore estensione della platea vaccinale destinataria della dose di richiamo del vaccino anti-Covid. «Visto il parere della Commissione Tecnico Scientifica di Aifa, si rappresenta che, nell'ambito della campagna di vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID19 - si legge nella circolare - è raccomandata la somministrazione di una dose di vaccino Comirnaty di Pfizer/Biontech, al dosaggio di 30 mcg in 0,3 ml, come richiamo (booster) di un ciclo primario, indipendentemente dal vaccino utilizzato per lo stesso a tutti soggetti della fascia di età 16-17 anni e ai soggetti della fascia di età 12-15 anni con elevata fragilità motivata da patologie concomitanti/preesistenti, con le stesse tempistiche previste per i soggetti a partire dai 18 anni di età». «Si specifica - si legge ancora nella Circolare - che restano valide le priorità di accesso alla vaccinazione e le raccomandazioni relative ai soggetti a partire dai 18 anni di età», trasmesse con le circolari precedenti.

Figliuolo apre alle terze dosi da lunedì 27 dicembre

Il Commissario Straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha aperto la possibilità - a partire dal prossimo 27 dicembre - di effettuare le terze dosi per tutti i giovani delle classi 16 e 17 anni e per i soggetti fragili della fascia 12/15 anni a rischio potenziale di forme gravi di Covid-19. Lo annuncia lo stesso Commissario straordinario in una nota spiegando che al momento per queste categorie sarà possibile utilizzare solo il vaccino Pfizer, secondo le tempistiche e modalità già raccomandate. «Alla luce delle disponibilità di vaccini, il Commissario sta inoltre organizzando il dispositivo per anticipare a 4 mesi la somministrazione delle terze dosi a favore di tutti coloro per i quali è raccomandata la dose booster, dando priorità alle persone anziane e a quelle fragili. In tal senso, la data di avvio dei richiami verrà comunicata dopo un confronto tecnico con le Regioni/Province autonome», conclude la nota. (Cro/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 24-DIC-21 13:06 NNNN

