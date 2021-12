Covid, le regole di Natale: disco chiuse fino al 31 gennaio, Green pass ridotto a sei mesi, terza dose dopo quattro

Natale ad alto rischio contagio e il governo corre ai ripari. Nuove misure restrittive sono state adottate dal Consiglio dei ministri per tentare di arginare i contagi. Il testo, dieci articoli in tutto, impone misure dure, vieta le feste in piazza e chiude le discoteche a pochi giorni dal Capodanno, estende l’obbligo di Green pass rafforzato ma non impone l’obbligo vaccinale a nuove categorie di lavoratori. Su quest’ultimo tema il governo potrebbe tornare a decidere prima della fine dell’anno.

MASCHERINE. Saranno obbligatorie anche all’aperto in tutta Italia, dunque anche nelle regioni che sono in zona bianca. Le mascherine Ffp2 saranno obbligatorie al cinema, a teatro, stadi e in tutti gli eventi al chiuso e sui mezzi di trasporto pubblici (treni, navi, autobus e metropolitane). Nei cinema, nei teatri e negli stadi sarà vietato il consumo di cibi o bevande.

DURATA GREEN PASS. Passerà da nove a sei mesi dall’ultima vaccinazione a partire dal 1 febbraio 2022. La misura scatterà fra 40 giorni per dare il tempo a tutti di prenotare la terza dose.

ESTENSIONE DEL SUPER GREEN PASS. Fino al 31 marzo servirà il Green pass rafforzato (quello rilasciato a chi è guarito o vaccinato) anche per consumare al bar al bancone. Il super Green pass sarà richiesto anche per accedere a musei, palestre, piscine, centri benessere e centri termali, sale giochi, sale bingo e casinò.

TERZA DOSE. Il periodo minimo fra seconda e terza dose scende da 5 a 4 mesi.

FESTE. Stop a tutti gli eventi e le feste previste in piazza e i concerti all’aperto fino al 31 gennaio. Chiuse fino a quel giorno anche le discoteche e le sale da ballo.

SCREENING NELLE SCUOLE. Nove milioni di euro vengono stanziati per i test anti Covid nelle scuole.

ACCESSO RSA. Sarà consentito solo a persone che hanno fatto la dose booster o, se sono ferme alla seconda dose, dovranno avere un tampone negativo.

OBBLIGO VACCINO. Il testo approvato in Cdm non prevede l’obbligo vaccinale né per i dipendenti della pubblica amministrazione né per altre categorie di lavoratori.

CONTROLLI ALLE FRONTIERE. Nei porti, aeroporti, stazioni e valichi verranno effettuati controlli a campione su chi entra in Italia. In caso di test positivi scatta l’isolamento per 10 giorni.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Dicembre 2021, 08:28

