Vaccini, l'annuncio del ministro Speranza: «L'Italia ha già acquistato i sieri per le terze dosi»

«Siamo pronti, abbiamo dosi a sufficienza per fare la terza dose e aspettiamo le indicazioni delle autorità scientifica per dirci il tempo giusto per somministrare la terza dose del vaccino, le prime indicazioni ci lasciano presupporre che si inizierà dai piu fragili». Così il ministro della Salute Roberto Speranza nella conferenza stampa al termine del Cdm

Ultimo aggiornamento: Giovedì 5 Agosto 2021, 21:45

