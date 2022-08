In vacanza due settimane nel Gargano ma non pagano un euro: l'agenzia viaggi li denuncia per truffa

Due belle settimane di vacanza in un villaggio del Gargano, e senza pagare un euro: una furbata? No, una truffa, almeno secondo i magistrati, che li hanno spediti dal giudice. I protagonisti della vicenda sono marito e moglie, Omar Marangon di 46 anni e Samantha Volpato di 43, che avrebbero raggirato un'agenzia viaggi, la Ambra Tours srl di Campodarsego (Padova). per trascorrere una bella vacanza a Peschici insieme al figlio.

Secondo quanto scrive oggi Marco Aldighieri sul quotidiano Il Gazzettino, Samantha il 6 luglio dell'anno scorso è andata all'agenzia viaggi e ha chiesto un pacchetto all inclusive per trascorrere due settimane, dal 7 al 21 agosto 2021, a Peschici all'hotel village Maritalia: una vacanza da 5.194 euro totali. La 43enne ha consegnato tutti i documenti di identità e promesso che due giorni dopo avrebbe inviato un bonifico di acconto di 2.500 euro: soldi mai versati. Da quel momento è iniziato il tira e molla tra la donna, il marito e l'agenzia, con oggetto del contendere proprio quel bonifico.

L'uomo prima ha detto di non aver potuto versare il denaro per problemi legati alla banca, poi il 15 luglio e il 21 luglio ha giurato di aver fatto il bonifico, mai effettuato. Passano ancora dei giorni e Marangon inoltra via WhatsApp una copia di un bonifico con la somma pattuita, per tenersi ancora buono il proprietario dell'agenzia, ma il documento era falso: nel frattempo arriva il giorno della vacanza, la famiglia parte per il Gargano e passa due settimane da sogno. Ma di pagamenti nemmeno l'ombra: così a ottobre 2021 il titolare dell'agenzia li ha denunciati tutti per truffa. E il marito, nel frattempo, non se la passa benissimo: attualmente si trova ai domiciliari con l'accusa di lesioni. Una vicenda che ha dell'incredibile.

