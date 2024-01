Treno investe e uccide un uomo a Cusano di Zoppola: «Forse gesto volontario». Ritardi e cancellazioni tra Trieste e Venezia

di Redazione web

Dramma in Veneto. Una persona è stata investita e uccisa da un treno, poco dopo le 17 di martedì 16 gennaio, lungo la linea ferroviaria Venezia-Udine, all'altezza della stazione di Cusano di Zoppola, in provincia di Pordenone, dove era in transito il treno EC130, Railjet, che collega Venezia a Vienna.

I disagi

La circolazione ferroviaria è sospesa e la stazione è stata interdetta al pubblico: la dinamica è al vaglio della Polfer di Casarsa che sta svolgendo i rilievi. Si ipotizza un gesto volontario.

Trenitalia informa che i treni potranno subire ritardi e cancellazioni, mentre i viaggiatori verranno informati con annunci a terra e a bordo.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 19:25

