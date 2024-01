Rider travolto e ucciso da un treno mentre va a lavoro: Raffaele stava attraversando i binari in motorino

di Redazione web

L'uomo che ha provato ad attraversare i binari della Circumvesuviana in scooter tra Boscoreale e Scafati ed è stato travolto da un treno si chiamava Raffaele Acampora ed era un rider di 50 anni di Sant'Antonio Abate. La tragedia è avvenuta nella serata di venerdì lungo la tratta Torre Annunziata-Poggiomarino della linea gestita da Eav, che in una nota ha comunicato che il passaggio a livello a segnalamento ottico e acustico risultava regolarmente funzionante. L'investimento mortale è avvenuto al passaggio a livello tra le stazioni San Pietro e Cangiani.

Sull'incidente la Procura di Nocera Inferiore (Salerno) ha aperto un'inchiesta, con le indagini affidate ai carabinieri della compagnia di Scafati. Secondo una prima ricostruzione, il 50enne avrebbe attraversato in scooter i binari al passaggio di via Annunziata in territorio di Scafati mentre andava a lavoro, e non si sarebbe accorto dell'arrivo del convoglio. Secondo quanto sostiene Eav, il passaggio a livello SOA (segnalamento ottico e acustico) risultava regolarmente funzionante.

