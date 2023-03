Agguato in strada: uomo ferito a colpi di pistola, aggressore in fuga Un colpo di pistola sparato da uno sconosciuto che poi è fuggito. È accaduto in una strada di Lonigo, nel vicentino







di Redazione web Un uomo è sato ferito alla schiena da un colpo di pistola sparato da uno sconosciuto che poi è fuggito. È accaduto in una strada di Lonigo, nel vicentino. Agguato in strada: aggressore in fuga La vittima, secondo le prime informazioni in gravi condizioni, è stata soccorsa e portata in ospedale. Sul posto si trovano i carabinieri che stanno raccogliendo le testimonianze sull'agguato. Non si conosce, al momento, l'identità della persona rimasta ferita. È successo intorno alle 16.20 in viale dell'Artigianato, in zona industriale. #Vicenza agguato in strada: uomo ferito a colpi di pistola, aggressore in fuga https://t.co/CzBE9luop8 — Leggo (@leggoit) March 8, 2023 Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Marzo 2023, 17:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA