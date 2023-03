Carabiniere uccide un uomo e spara alla sua ex: «L'ho fatto per gelosia». La donna operata, è in rianimazione

di Redazione Web

Ha confessato il carabiniere che ieri ha ucciso un direttore d'albergo e ferito gravemente una donna, con la quale aveva avuto una relazione e che lo aveva lasciato da poco. Il movente della tragica sparatoria, avvenuta ieri in provincia di Latina, è stato ammesso dallo stesso carabiniere, in servizio a Carinola (Caserta) da agosto 2022, e che si trovava in licenzia straordinaria per gravi motivi di salute: a spingerlo a sparare è stata la gelosia, e l'uomo - Giuseppe Molinaro, 58 anni - ha ammesso tutto davanti ai militari (suoi colleghi) dei Comandi Provinciale di Latina e Caserta.

Carabiniere spara e uccide direttore d'albergo, poi ferisce una donna: lei era l'amante di entrambi

Cosa è successo ieri

Molinaro è stato sottoposto a fermo per omicidio e tentato omicidio. Secondo quanto ricostruito, il carabiniere ieri pomeriggio ha raggiunto a bordo della propria autovettura l'Hotel Nuova Suio, a Castelforte, sparando quattro colpi d'arma da fuoco (3 tra addome e torace e 1 sulla mascella destra) contro il gestore dell'albergo, Giovanni Fidaleo, rimasto ucciso nella sparatoria, e due colpi (uno all'addome e uno all'altezza del seno sinistro) contro la sua ex, Miriam Mignano, dipendente di un'azienda privata.





