Bambina di 11 anni stuprata al centro commerciale: «Trascinata in bagno da cinque ragazzi mentre guardava le vetrine»

Orrore in Spagna dove una bambina di 11 anni sarebbe stata minacciata con un coltello, trascinata in bagno e violentata da un branco di cinque minorenni, in un centro commerciale di Badalona, alle porte di Barcellona. A riportare la notizia diversi media iberici, tra cui l'agenzia Efe e tv pubblica spagnola (Tve) e quella catalana Tv3: sulla vicenda indaga la polizia catalana.

Bambina di 11 anni stuprata dal branco

Cinque minorenni - aggiungono gli stessi media - sono stati identificati come possibili autori dell'aggressione sessuale, che sarebbe avvenuta a novembre scorso: uno è stato arrestato e portato in un centro minorile, uno fermato e poi rilasciato in libertà vigilata, mentre tre hanno meno di 14 anni e quindi risultano esenti da responsabilità penali. Gli inquirenti non escludono il possibile coinvolgimento di altre persone in questo episodio.



Il caso è venuto alla luce dopo che Tv3 ha trasmesso un reportage in cui una sorella della vittima ha denunciato l'accaduto. Stando alla sua testimonianza, gli aggressori avrebbero intercettato la bambina mentre questa - che si trovava nel centro commerciale con delle amiche - stava guardando una vetrina di un negozio. Dopo averla minacciata con con un coltello, l'avrebbero costretta a seguirli in bagno, dove l'avrebbero violentata, e poi scappare. Stando a Tv3, la bambina avrebbe raccontato l'aggressione subita alla famiglia solo dopo alcune settimane, dopo che ha iniziato a circolare un video sospetto. A quel punto, i genitori hanno sporto denuncia.

