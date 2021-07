L’Università migliore? Ecco la classifica: Bologna in testa

Anche tra le università ci sono le prime della classe: tra gli atenei più grandi spiccano Bologna e la Sapienza, tra i Politecnici c’è Milano in prima posizione. A dare i voti, come ogni anno, è il rapporto del Censis in base alle strutture disponibili, ai servizi erogati, alle borse di studio, al livello di internazionalizzazione, la comunicazione e il tasso di occupabilità, dividendo gli atenei tra statali e privati e per dimensione.

BOOM MATRICOLE. Si temeva il calo delle iscrizioni, a causa del Covid. invece sono in crescita in linea con gli ultimi 7 anni: il 56,8% dei 19enni si iscrive all’università, il 48,5% dei maschi e il 65,7% delle femmine che registrano un incremento annuo del 5,3% rispetto al +3,3% dei maschi.

CORSI PIÙ QUOTATI. I percorsi più richiesti sono quelli dell’area economica-giuridica-sociale con il 34% di immatricolazioni seguiti dai percorsi Stem, quindi dell’area tecnico-scientifica, scelti dal 29,9% dei nuovi iscritti.

MEGA. Tra gli atenei statali con oltre 40.000 iscritti, al primo posto c’è l’Università di Bologna. Seguono Padova e la Sapienza di Roma, che sale dal quarto al terzo posto.

GRANDI. Tra le grandi università, dai 20 ai 40mila iscritti, si piazzano nelle prime posizioni Perugia (stabile al primo posto), Salerno, che passa dall’8° al secondo posto, e l’Università di Pavia che scende dalla seconda alla terza posizione.

MEDIE E PICCOLE. Tra le università dai 10 ai 20mila iscritti, si piazza in prima posizione Trento, tra le piccole sotto i 10mila iscritti in prima posizione c’è l’Università di Camerino.

POLITECNICI. Resta saldo al primo posto il Poli di Milano seguito dallo Iuav di Venezia, al terzo posto si posiziona il Politecnico di Torino.

PRIVATE. Tra gli atenei privati grandi, con almeno 10mila iscritti, ci sono la Bocconi e la Cattolica, tra i medi dai 5 ai 10mila iscritti ci sono la Luiss e la Lumsa.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Luglio 2021, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA