Aereo ultraleggero precipita ed esplode: 2 morti carbonizzati in Friuli

di Redazione Web

Due persone sono morte, carbonizzate, in un incidente di volo che si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 29 aprile, in Alta Val Torre, nella zona di Lusevera, in provincia di Udine.

Ultraleggero disperso da un mese, trovato l'aereo: all'interno il corpo del pilota Ivano Montanari

Il paracadute non si apre, avvocato precipita e muore dopo il lancio da 4mila metri

Ultraleggero precipita ed esplode: 2 morti carbonizzati

L'allarme è stato lanciato da alcuni testimoni che hanno notato le fiamme prima di perdere di vista il velivolo, che si è schiantato al suolo in una zona boschiva. Sul posto si sono portati immediatamente i soccorritori, che hanno soltanto potuto constatare il decesso degli occupanti.

Sono state tre persone a telefonare al numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia segnalando la caduta e l'esplosione dell'ultraleggero sulla catena dei Musi. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'elisoccorso e una ambulanza da terra. Allertati anche i vigili del fuoco che stanno intervenendo con un loro elicottero e i carabinieri della compagnia di Tolmezzo/Cividale del Friuli oltre al Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.

Ultimo aggiornamento: Sabato 29 Aprile 2023, 21:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA