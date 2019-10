Uccise il ladro albanese in casa del fratello: condannato a 9 anni di carcere

Mirko Franzoni, condannato in via definitiva a nove anni e quattro mesi per l'uccisione di un ladro la sera di dicembre 2014.



La Procura di Brescia sta aspettando da Roma la trasmissione della sentenza di Cassazione e immediatamente dopo il procuratore capo Carlo Nocerino firmerà il provvedimento di carcerazione nei confronti di Mirko Franzoni, condannato in via definitiva a nove anni e quattro mesi per l'uccisione di un ladro la sera di dicembre 2014.

Già oggi Franzoni potrebbe quindi essere trasferito in cella. Franzoni ha sempre sostenuto che non era sua intenzione uccidere e che il colpo di fucile che ha ucciso Eduard Ndoj, ladro albanese 26 anni che era entrato in casa del fratello, sarebbe partito accidentalmente. Una tesi alla quale i giudici non hanno mai creduto.

Giovedì 10 Ottobre 2019, 13:23

