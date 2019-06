Un uomo, M.R., avrebbe tagliato le vene nel corso di una lite alla moglie, una commessa, A.M.S., uccidendola in lago di sangue. L'ennesimo tremendo episodio di femminicidio.

Ferito anche il ragazzo, di cui non si conoscono ancora le condizioni.



I Carabinieri stanno ascoltando in queste ore il ragazzo di 14 anni ferita dal padre che poco prima ha ucciso la madre del giovane in un negozio di Carini ( Palermo). L'adolescente è stata portato in ospedale ma non è grave. Viene sentito come testimone.



Nel corso del tempo sarebbero state diverse le denunce della donna verso l'ex marito: erano separati da un anno, e lui non accettava la separazione.

, ferisce il figlio di 14 anni e si barrica nel locale prima di essere fermato.in un negozio nel, dove unha fatto irruzione uccidendo la ex moglie commessa. E' accaduto in un negozio di calzature in Corso Italia a, nel centro del paese. Dopo averè rimasto per lungo temponell'esercizio commerciale.L'assassino avrebbe anche. I vigili del fuoco sono riusciti ad aprire la porta e i carabinieri l'hanno bloccato. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato la figlia all'ospedale Cervello. Per la ex moglie non c'è stato nulla da fare.