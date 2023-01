Uccide il marito con 6 coltellate alla gola, Raffaella e il figlio 15enne minacciati dall'uomo: «Finite male se sparlate di me»

di Redazione web

Raffaella Ragnoli avrebbe ucciso con sei coltellate suo marito, Romano Fagoni, senza che ci fosse anche un tentativo di legittima difesa. La donna è stata accusata di omicidio volontario dalla procura di Brescia, secondo cui, il delitto sarebbe avvenuto dopo una lite nella loro casa di Nuvolento, nel Bresciano; sembra che l'uomo avesse minacciato la moglie con un coltellino se non avesse smesso di criticarlo, insieme al figlio presente in casa.

Minacciata dal marito

Una minaccia a cui la donna avrebbe reagito con le sei coltellate alla gola, mentre il ragazzino di 15 anni, che ha assistito alla tragedia familiare ha telefonato ai soccorsi, che sono intervenuti insieme ai carabinieri, i quali hanno ritrovato la donna in stato di choc, che ha subito consegnato l'arma usato per colpire ripetutamente ed a morte iul marito.

Nessuna denuncia

Prima del delitto, non c'erano state segnalazioni o denunce precedenti di violenza, ma la situazione economica difficile della famiglia - l'uomo era un operaio disoccupato e la donna casalinga - avrebbe acuito i litigi tra moglie e marito. Raffaella Ragnoli attualmente è detenuta nel carcere di Verziano in attesa dell'interrogatorio di convalida, mentre il corpo del marito Romano Fagoni è a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'l'autopsia.

Figli della coppia

La coppia, oltre al 15enne, ha anche un'altra figlia, maggiorenne che vive fuori casa ed anche la sua testimonianza sarà importante per ricostruire le dinamiche familiari, che secondo la testimonianza del sindaco del paese, Giovanni Santini non erano note al di fuori dell'appartamento in cui vivevano. «Se c'erano tensioni tra loro erano ben nascoste tra le mura domestiche perché non abbiamo mai saputo nulla».

