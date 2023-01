Donna uccide il marito a coltellate sotto agli occhi del figlio, il 15enne chiama i soccorsi: «Mamma ha ucciso papà»

Una donna ha ucciso il marito dopo una lite in casa a Brescia. L'omicidio è avvenuto nella tarda serata di sabato a Nuvolento: a chiamare i soccorsi è stato il figlio 15enne della coppia, che ha assistito alla tragica scena. La madre, Raffaella Ragnoli, ha ucciso a coltellate il padre, il 59enne Romano Fagoni.

All'arrivo dei soccorsi, per l'uomo che era stato raggiunto da alcune coltellate alla gola, non c'è stato nulla da fare. La donna è stata arrestata nella notte su disposizione del pubblico ministero di turno. Dai primi accertamenti sembrano non esserci denunce pregresse da parte della Ragnoli per maltrattamenti in famiglia anche se Raffaella, sentita in nottata dal pubblico ministero di turno Mastropietro, avrebbe ammesso che il clima in famiglia era pessimo, costellato da continui litigi.

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Gennaio 2023, 10:29

