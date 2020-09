Uccide il figlio di 11 anni e si toglie la vita, in casa 70 proiettili e un silenziatore: «Potrebbe aver premeditato il delitto»

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 23 Settembre 2020, 18:10

AvrebbeClaudio Baima Poma, operaiodi Rivara, in provincia di Torino, che haAndrea prima di togliersi la vita. Dalle indagini è emerso che in casa c'eranoelementi che fanno pensare agli inquirenti a un delitto che veniva progettato da tempo.Secondo quanto riporta La Stampa, quando gli investigatori sono entrati nella casa hanno subito notato una busta piena di proiettili e sulla pistola un silenziatore costruito artigianalmente. Sia per mettere a punto la modifica all'arma, sia per reperire i proiettili, occorre tempo, così si fa strada l'ipotesi che l'idea di uccidere il figlio e poi suicidarsi stesse maturando nel 47enne da tempo. Non si esclude che a scatenare tali pensieri sia stato l'inizio dell'iter di separazione con la ex moglieOra i carabinieri della Compagnia di Venaria, coordinati dalla Procura di Ivrea, dovranno capire dove l’uomo avesse recuperato la pistola con la matricola abrasa. Va inoltre verificata l'ipotesi che si sia trattato di un delitto premeditato.